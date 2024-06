Karina Borrero tiene una larga trayectoria en la televisión como presentadora de noticias. Pero, al ingresar a la cocina de “El Gran Chef Famosos”, la periodista ha mostrado una nueva faceta que, tal vez, sus seguidores no conocían.

Por eso, en el nuevo episodio del programa, Karina agradeció por la oportunidad de abrir su corazón en televisión nacional.

“Yo sabía que mi mayor propósito (de entrar a El Gran Chef) era exponerme vulnerable. Me encanta porque aquí uno se puede mostrar tal y como es. A veces triunfas, a veces no tanto, pero, sobre todo, aprender. Y lo mejor es que uno puede dejarse fluir”, aseguró la periodista.

Asimismo, recalcó que, al haber estado en noticieros toda su carrera, había tenido que seguir un orden; el cual rompió en “El Gran Chef Famosos”. “Hace rato tenía ganas de salir de esa estructura y exponerme. No es bonito mostrarte vulnerable, pero te expones (…) Tantos años acartonada en los noticieros… Le agradezco un montón a los noticieros, he amado hacer noticieros… Pero no hay como esta libertad”.



Este martes 18 de junio se vive la quinta Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Tres de los participantes pasarán a la Noche de Eliminación, ¿quién de ellos logrará salvarse hoy?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.