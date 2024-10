Erick Delgado se convirtió en el nuevo eliminado de la competencia. Como de costumbre, el jurado se animó a dedicarle un par de palabras de despedida. “Me gustaría ver un poco más de esa disciplina tradicional de los deportistas en ti. En obligarte a afrontar cada uno de los retos, siguiendo los pasos metódicamente. Me gustaría ver en ti un poco más de disciplina al momento de cocinar”, agregó Giacomo Bocchio.

Por otro lado, Javier Masías también emitió su comentario. “Me gustaría decir algo super lindo y conmovedor, pero la verdad es que sólo te he visto dos días y no me queda otra que desearte muy buena suerte”, manifestó.

Este miércoles 2 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Milena Warthon, Alejandra Baigorria y Luigi Monteghirfo se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.