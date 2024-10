Los participantes tienen como reto asistir al almacén con un disfraz muy particular. Sin embargo, Alejandra Baigorria se olvidó de utilizarlo y sus compañeros no dudaron en avisar el detalle al jurado. “¡No se puso la banda, oye, oye!”, gritaron Erick Delgado y Luigi Monteghirfo.

“No, no. Hay que llevarle los platos”, comentó Peláez. Alejandra Baigorria no dudó en pronunciarse en el confesionario. “Acusetes, qué les importa. ¿Por qué no se fijan en su pollo que les salga bien?”, sentenció.

Este miércoles 2 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Milena Warthon, Alejandra Baigorria y Luigi Monteghirfo se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.