Alejandra Baigorria se hizo presente en la cocina de “El Gran Chef Famosos” y conoció a Javier Masías. “Al jurado Masías lo veo muy serio. Una sonrisita”, mencionó. Masías no se quedó callado y respondió con todo a la participante. “Si usted quiere que yo sonría, usted tiene que cocinar bien, cosa que no creo”, sentenció.

La “estudiante” no se intimidó. Es más, se acercó al crítico para presentarse. “Más bien me presento. Soy la señorita Baigorria. Nos vamos a llevar espectacular”, comentó. “Yo me voy a ir espectacular y usted va a hacer un bochornoso espectáculo”, fue la fría respuesta del jurado.

Este miércoles 2 de octubre se vive un nuevo ciclo en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Erick Delgado, Milena Warthon, Alejandra Baigorria y Luigi Monteghirfo se enfrentan para salvarse de la Noche de Expulsión, ¿quiénes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.