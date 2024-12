Jota Benz parecía estar MUY contento por trabajar en equipo junto a Belén Estévez y Leslie Stewart, participantes que se mantienen en lo más alto de la tabla de logros en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Pero, una acción CAMBIARÍA por completo su opinión.

Al trabajar el primer plato por postar, Jota se encontraba, en ese momento, cocinando su parte del pulpo al olivo. Pero sus compañeras Belén y Leslie LE GRITARON, desde el almacén, que debía bajarle al fuego de la hornilla. “¡Jota, está burbujeando a morir!”, exclamó Belén. “Bájale el fuego”, agregó Leslie.

Este reclamo “no le gustó” al participante, quien confesó ante cámaras: “Antes de que me rompan el tímpano acá al costado decía que me gustaba trabajar en equipo, cambio mi respuesta en este momento: detesto trabajar en equipo con Belén y Leslie. No, mentira. Estoy en mi salsa en equipo”.

Este sábado 30 de noviembre se vive la quinta noche de la primera ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Cómo quedará la tabla de logros?

