José Peláez se acercó a la estación de Jely Reátegui y al ver la forma en la que rayó el tomate, se animó a darle un consejo para que esta tarea se le hiciera muy fácil. Como la participante estaba concentrada, sólo atinó a responder lo siguiente: “Sí, entiendo, entiendo, pero déjame terminar con este”, expresó.

En ese momento, el presentador comenzó a imitarla la forma en la que se lo dijo. “Entiendo, entiendo, pero no toques mi tomate (…) ¡Entiendo, pero no se te ocurra volver a tocar mi tomate!”, sentenció la ‘Gacela’. En el confesionario, Jely Reátegui mencionó porque no le presentó tanta atención. “Me desconcentro y no sé qué hacer. Ya empecé acá y no puedo dejarlo a la mitad”, comentó.

Este jueves 29 de agosto se vive una nueva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos: La Academia”. Los alumnos se enfrentan a duros retos que pondrán a prueba su nivel culinario, ¿cómo les irá?



¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.