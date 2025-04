En El Gran Chef Famosos, Extremo, una apasionante decisión tuvo lugar en la cocina cuando algunos participantes comenzaron a revelar quiénes tienen mayores chances de ganar la Olla de Oro.

Entre risas, Tula Rodríguez confesó que no le tiene fe a Mateo Garrido Lecca y Franco Cabrera, lo que ocasionó la intervención del conductor José Peláez.

Con la mirada puesta sobre Mateo y Franco, el presentador hizo un compromiso. “Para mí, uno de ustedes dos llega a la final. Apuesto mi bigote y barba”, aseguró.

Como si fuera poco, Peláez admitió que hace mucho que no se afeita el bigote. “Si uno de ellos no llega a la final, me afeito totalmente, no me he afeitado en 4 años”, contó y ambos participantes aplaudieron.

