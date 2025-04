Este viernes 04 de abril se transmitió un nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, Extremo“. Tula Rodríguez, Reimond Manco, Patricia Alquinta y el Gringo Marcos retornaron a la cocina para defender su lugar en la competencia culinaria de Latina; aunque solo uno de ellos conquistó el paladar del jurado.

El primer plato de la noche fue conchas de abanico al ají amarillo y rocoto. Pero, más allá de cocinar, Peláez aprovechó para conversar con los participantes y consiguió que Tula Rodríguez abriera su corazón sobre la maternidad. “Mi hija es una valiente, a ella le ha tocado tantos procesos complicados. Aunque no lo creas, ir a sentencia y todas las cosas que me han estado pasando me está fortaleciendo”.

En tanto, Luciano Mazzetti enfureció contra Patricia Alquinta por, prácticamente, decirle “viejo”.

Como segundo plato de la noche, los participantes debían preparar ajiaco de cuy al ají mochero. Y, ni bien vio el animal muerto sobre su cocina, Patricia se QUEBRÓ. “No puedo. Nunca he comido cuy porque mi amiga criaba cuyes. Ella los tenía de mascota, ¿cómo lo voy a comer si es mascota?”.

Al final de la noche, el jurado de “El Gran Chef Famosos, Extremo” tomó la siguiente decisión: el Gringo Marcos, Tula Rodríguez y Patricia Alquinta pasan a Noche de Sentencia; mientras que el ÚNICO salvado de la noche fue Reimond Manco.

