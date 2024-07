¡SU DECLARACIÓN SORPRENDIÓ! Peláez consiguió que el participante Jose Miguel Argüelles CONFIESE uno de sus secretos mejor guardados. En el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos”, el actor de “Papá en Apuros” aseguró que NUNCA ha comido una arepa.

“Siempre he dicho que he querido comer (…) Peláez, siempre me ha dado curiosidad saber cómo es una arepa. Esta noche, en el debut, no perdemos. El debut se gana, es el debut soñado: debut con gol”, aseguró el participante frente a cámaras.

Pero Peláez no perdió la oportunidad de jugarle una pequeña broma a Jose Miguel. “Nunca buscaste. Nunca se te ocurrió escribir en Google: mejor lugar de arepas Lima”, le dijo sarcásticamente.

Este viernes 05 de julio se vive la segunda noche de la nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes intentarán convencer el paladar del exigente jurado para evitar la Noche de Sentencia, ¿quién lo conseguirá?

