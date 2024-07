El tiempo le ganó a Jose Miguel Argüelles en el primer plato de la Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Por eso, el actor de “Papá en Apuros” presentó sus rollitos primavera medios crudos.

Jose Miguel metió a freír los rollitos primavera, pero el aceite no estaba tan caliente y no hizo su trabajo. Y, al darse cuenta, el presentador José Peláez resaltó el error. “¿Están crudos o cocidos? Faltó, pero ¿se puede comer o no? Le veo poca confianza. Bueno señor, no sé si nuestro jurado podrá comer eso, pero buena suerte”, lo animó.

Pero, cuando el jurado de “El Gran Chef Famosos” llegó a su cocina, todo fue para mal. “Mira la cantidad de aceite que él nos da de comer”, criticó Javier Masías. “Yo no lo voy a probar. Evidentemente tú no vas a ganar el beneficio”, sentenció Giacomo Bocchio.

Este lunes 08 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.