¡NO LO DEJARÁ! Jose Miguel Argüelles aseguró, en la nueva Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos”, que la compañía de su Spiderman lo hará deleitar el paladar del exigente jurado. “Esta vez no me he olvidado de mi Spiderman. Me fui a Eliminación porque no lo había traído”, sentenció.

Sin embargo, el conductor José Peláez comentó justamente lo contrario: “Es su última oportunidad para agarrar a ese Spiderman, sacarlo de su mandil, entregárselo a alguien de producción y tentar a su suerte por usted mismo con sus propios medios y no demostrar que ese podría ser realmente su amuleto de mala suerte”.

Pero Jose Miguel no se dará por vencido: “Es el amuleto de buena suerte, de éxito”.

Este lunes 08 de julio se vive una nueva Noche de Eliminación en “El Gran Chef Famosos”. Los tres participantes sentenciados lucharán por su permanencia en el programa, ¿quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.