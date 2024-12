Joaquín Escobar SORPRENDIÓ a José Peláez al confesarle que estaba compitiendo CONTRA su madrina en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Animado por la curiosidad, el presentador se animó a hacerle más preguntas para descubrir TODOS los detalles.

Todo empezó porque Peláez le preguntó en qué equipo NO le hubiera gustado trabajar. “No quiero decirlo, pero voy a decirlo: no quería que me toque con mi madrina”. “¿Quién es tu madrina?”, cuestionó el conductor.

Así que el “apuradito” le dio una pista: “Hace pop pop”. “¿Canchita Centeno es tu madrina?”, gritó sorprendido Peláez.

Pero, más allá de lo que las personas podrían creer, Joaquín confirmó que es su madrina de la cocina. “Me ha enseñado varias cosas en el programa de anoche. Me ha dado varios tips. El Gran Chef cambia vidas. No quería que me toque con ella porque anoche no logramos nada y yo necesito algo, una estrellita para alegrar esa tabla”, aseguró.

Este sábado 30 de noviembre se vive la quinta noche de la primera ronda de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. ¿Cómo quedará la tabla de logros?

