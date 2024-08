José Peláez se acercó, como de costumbre, a la estación de los participantes en busca de conocer cómo va su proceso en la preparación de los platillos. En ese sentido, cuando llegó donde Jely Reátegui se animó a soltar un dato que quizá muchas personas desconocían. “He estado investigando sobre ti… Tu eres seismesina. Tu buscas en wikipedia, vida personal, seismesina”, expresó.

Esto causó la sorpresa de la actriz. “¿Quién me ha puesto eso?”, preguntó. Sin embargo, no tuvo problemas en narrar un poquito de la historia para todos sus fans. “Mi mamá estaba in Iquitos, y salió a la lluvia, se cayó y se rompió la fuente. El punto es que la querían cortar y comenzó a agarrarse la barriga… Nací en el piso”, expresó.

Este lunes 5 de agosto se vive una tensa Noche de EXPULSIÓN en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro estudiantes tendrán que cocinar para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo tres alumnos conseguirán evitar estar la expulsión, ¿quién será eliminado?



¿Dónde ver todos los capítulos de "El Gran Chef Famosos"?

