Los participantes se encuentran totalmente concentrados en sus estaciones y José Peláez no desaprovechó la oportunidad para acercarse y conversar con ellos. Cuando llegó al lugar de Diana Sánchez, la artista fue directa con el presentador.“No me distraigas”, recalcó. Fue ahí cuando ‘La Gacela’ mencionó el motivo por el que realiza esta acción.

“En mi contrato hay una cláusula que dice hablar con los participantes, sino te distraigo no tengo trabajo. El programa ya no puedo conducirlo”, comenzó diciendo el querido presentador de “El Gran Chef Famosos”. “Se me viene un hijo, no me puedo quedar sin trabajo”, añadió José Peláez.

Este lunes 5 de agosto se vive una tensa Noche de EXPULSIÓN en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro estudiantes tendrán que cocinar para salvarse y avanzar al siguiente ciclo. Pero solo tres alumnos conseguirán evitar estar la expulsión, ¿quién será eliminado?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.