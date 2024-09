Jely Reategui se mostró desesperada al ver que salía demasiado humo de su sartén en la Noche de Desaprobados de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por la mente de la actriz pasó la posibilidad de que su bistec apanado estaba completamente quemado.

“Ahhh, se me quema, ahhh. ¡La carne! Ahhhhh”, gritó desesperada Jely frente a todas las cámaras del set de televisión.

Sin embargo, al alzar el pedazo de carne, notó que aún no había quemado; por ende, no tenía que empezar desde cero. “Ah no, estaba bien”, dijo más aliviada.

Este sábado 07 de setiembre se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar la Noche de Expulsión; pero solo uno de ellos lo conseguirá. ¿Quién será?

