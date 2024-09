Una de las grandes ausencias en la cocina de “El Gran Chef Famosos” fue Javier Masías. Incluso en el programa de ayer tampoco estuvo Nelly Rossinelli. Por ello, ahora volvió y puso contento a todos en el set.

Sin embargo, cuando Armando Machuca lo presentó, dio a entender que no extrañó a ninguno de los participantes. “Ya me había olvidado hasta de sus nombres. Los he extrañado tanto que ya ni sé quiénes son, pero bueno”, expresó.

Este martes 17 de setiembre continúa el ciclo semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los cuatro participantes que siguen en competencia lucharán por conseguir el pase directo a la ronda final, ¿qué sucederá?

