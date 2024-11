Los participantes están sumamente concentrados con sus preparaciones. En medio de todo el caos que puede existir en una cocina, Cotito pensó que sería buena idea probar su mayonesa con un cuchillo, mientras que la licuadora está en movimiento.

Javier Masías se dio cuenta de lo que estaba haciendo y no dudó en llamarle la atención. “No puedes meter el cuchillo a una licuadora encendida. Es muy peligroso”, expresó.

Cotito aceptó que cometió un error y en el confesionario le dio un consejo a todos los televidentes. “Ay, me he sentido rara porque me han llamado la atención por eso. Ustedes en su casa tampoco lo hagan”, expresó.

Este lunes 03 de noviembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes viven un emocionante momento, ¿quiénes pasarán a Noche de Desaprobados?

