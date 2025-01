En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, los comentarios ácidos y divertidos que acostumbra lanzar Javier Masías alegran la competencia. Esta vez, dejó de lado su típico humor para despedir a uno de los participantes más icónico de la temporada: Emilram Cossío, ¿qué le dijo?

“A mí ya me había sorprendido mucho verte llegar tan lejos en tu temporada, ¿pero esta? Estás entre los pesos más pesados, has eliminado gente que es un torpedo en esta cocina que ya sabía cocinar y ha crecido enormemente, y a mí lo que me dejas es la enorme pasión que tu le pones a las cosas”, comentó el juez.

Además, Masías lo invitó a continuar perfeccionando sus habilidades gastronómicas. “Creo que en la cocina todavía tienes una tarea pendiente, pero lo que hemos visto y que es con lo que a mí me gustaría quedarme es una inmensa sabiduría”, le recomendó.

“Lo has entregado todo hoy y ha sido lo que buenamente has podido dar y ha sido profundamente humano y esa humanidad traspasa las pantallas y llega directamente a los corazones. A mí personalmente esta despedida ME DUELE MUCHO, yo quisiera parar ahí. Te agradezco mucho”, finalizó el jurado.

