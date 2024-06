Desde que el jurado de “El Gran Chef Famosos”, Javier Masías, vio el plato de paella de Yaco Eskenazi, el crítico señaló que el arroz estaba crudo. “No está del todo crudo, pero hay muchos granos crudos”, sentenció al probar el plato.

“Voy a limitarme a probar las carnes, aunque en verdad la gracia de la paella es el arroz”, manifestó el jurado Masías. Yaco se mostró preocupado y confesó no saber qué ocurrió con su paella. “Mi plato se ve bien, pero lamentablemente solo se cocinó al medio, no a los costados”, comentó.

Además, Yaco se disculpó con el jurado por haber hecho que prueben un plato que no estaba bien cocido. “Mil disculpas, Javier. No sé qué pasó. No entiendo por qué se quedó crudo el arroz por los costados. No sé qué hice mal”, expresó.

Este sábado 22 de junio, los participantes se enfrentan a una estresante Noche de Sentencia y a un nuevo desafío culinario: la comida española. Yaco Eskenazi, Ivana Yturbe, Leyla Chihuán y Cielo Torres lucharán en la cocina para evitar caer en eliminación, pero solo uno lo logrará. ¿Quién será?