Ivana Yturbe ASUSTÓ a sus compañeros y al equipo de “El Gran Chef Famosos” al revelar que tenía MUCHAS NÁUSEAS. Esta confesión hizo que, por ejemplo, Santiago Suárez deslizara la posibilidad de que su compañera estuviera embarazada.

“Estoy con un poco de náuseas. Pero ya me están perturbando (…) Hoy me voy directo a laboratorio porque ya estoy bien preocupada. No sé qué está pasando”, aseguró Ivana al equipo médico de “El Gran Chef Famosos” al verse impedida de seguir cocinando.

“Uy, a mí me huele que (está embarazada)…”, dijo Santiago en son de broma.

Como recordamos, Ivana Yturbe tiene una hija llamada Almudena junto al futbolista Beto Da Silva. Y, según confesó ante las cámaras de “El Gran Chef Famosos”, AÚN NO está entre sus planes tener un segundo hijo o hija.

Este jueves 20 de junio se vive la primera noche de la sexta ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes harán de todo para evitar la temida Noche de Sentencia, ¿quiénes lo conseguirán?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play.