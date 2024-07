Ivana Yturbe se mostró bastante contrariada al notar que NO había puesto sus cupcakes de Big Cola y chocolate en la bandeja correspondiente. La participante de “El Gran Chef Famosos” entró en pánico porque no sabía si sacar o no los pirotines.

La concursante tenía miedo de estropear la cocción de sus cupcakes; pero, tras meditarlo bien, optó por sacar todo y ponerlos en la bandeja adecuada.

“¿Qué hago? ¿Qué hago? Están en el horno, pero no en la bandeja para cupcakes”, había dicho exasperada tan solo segundos antes.

Este martes 02 de julio se vive una nueva Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes se enfrentan en la cocina para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

