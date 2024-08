José Peláez se acercó a la estación de Israel Dreyfus para conversar acerca de cómo ha estado sobrellevando la expulsión del programa. Cabe resaltar que fue el primer eliminado y abandonó la competencia en la primera semana. “¿Te dio mucha pena irte primero?”, preguntó el presentador.

“Me puse a llorar, Peláez. ¿Cómo no me va a dar pena?”, mencionó Israel, respondiendo la pregunta de José Peláez. “No pensé que me fuera a ir tan mal con la fritura profunda. Hasta mi papá me dijo: qué sonso”, sentenció.

Este martes 20 de agosto se vive el primer día de vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por un cupo para regresar a la competencia, ¿quienes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.