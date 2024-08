Empezó el primer día de vacacional en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes ya se encuentran listos. Sin embargo, Javier Masías mostró su molestia por tener que estar presente. “Cuando ocurre esto de que la gente habla sobre el repechaje, ¿adivina quién también tiene que venir? Nosotros”, expresó.

Asimismo, recalcó que para él es bastante cansado tener que asistir con los que ya fueron eliminados. “Me importa un rábano el aprendizaje, me importa un rábano la curva de no sé qué. Si me dieran de comer bien, bueno… Pero no estoy de humor para probar, ni mucho menos para ver a algunas caras que ya me había hartado de ver”, sentenció.

Este martes 20 de agosto se vive el primer día de vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por un cupo para regresar a la competencia, ¿quienes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.