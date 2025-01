Christian Ysla regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” como parte del Club de la Excelencia que ayudaría a los finalistas de “La Súper Revancha”. Pero, el campeón de la primera Revancha se indignó ante la tarea que le asignó Jota Benz como parte de la ayuda de 5 minutos que ganó en las dinámicas de la noche.

“Yo he estado en dos finales, dos finales, no puede ser posible que venga a pelar habas. Dios mío. Yo esperaba que me llamaran para la sazón, el punto, pero no, pelar habas”, se quejó Christian ante las cámaras.

Y, en un intento por justificarse, Jota le aseguró que, en la temporada “x2”, lo mandaron “a limpiar los palitos de anticucho que tenían mucha grasa”.

Pero Christian NO soportó más. “Pero tú no eras nadie, tú no eras nadie. Yo soy ganador de El Gran Chef”, sentenció.

Este miércoles 22 de enero se vive la GRAN FINAL de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Jota Benz y Ricky Trevitazzo se enfrentan en la cocina, ¿quién de ellos se reivindicará y alzará la ansiada Olla de Oro?

