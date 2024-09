El conductor José Peláez anunció que los participantes se enfrentarán a un examen grupal como parte del reto del primer día en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Por eso, Canchita Centeno APROVECHÓ la oportunidad para acercarse más a su compañero Erick Delgado.

“No me saquen de aquí, no me quiten de aquí, aquí soy feliz. Este es mi lugar feliz, no me saquen de aquí”, aseguró Canchita frente a cámaras. ¿Nace un nuevo ‘shippeo’ en la cocina?



Este martes 24 de setiembre inicia una nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La segunda promoción empieza su carrera en busca de la ansiada “Olla de Oro”, ¿qué sucederá en este primer episodio?

