Carla Rueda, popularmente conocida como la Cotito, llegó lista para enfrentarse a cualquier reto culinario en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Pero, la deportista CONFESÓ que siente demasiada presión por parte de su familia de la provincia de Chincha.

“Toda mi familia de Chincha, amistades que me han escrito ‘deja el nombre de Chincha en alto’. Ustedes saben que yo soy voleibolista, no que soy cocinera. Pero acá voy a aprender porque es un reto conmigo misma. De ahí me van a decir ‘Cotito, cocíname pues’. Así que, por ustedes Chincha, los amo”, confesó.



Este martes 24 de setiembre inicia una nueva temporada de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La segunda promoción empieza su carrera en busca de la ansiada “Olla de Oro”, ¿qué sucederá en este primer episodio?

