En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, Emilram Cossío es uno de los participantes que ha estado presente en más Noches de Eliminación. Lo que ha significado más noches en la cocina más famosa del Perú.

El actor, que ha evolucionado constantemente en la competencia, siempre ha estado en la cuerda floja debido al estricto paladar de los jurados. Sin embargo, tras preparar un cuy con papas y fideos al horno, el participante expresó estar contento con lo logrado.

“Si me tengo que ir hoy, me voy contento,” dijo Emilram al finalizar su plato. Pero más allá de su tranquilidad, durante la degustación de su preparación, no dudó en resaltar sus fortalezas: “El sabor me encanta. Creo que con este plato me quedo en la competencia, estoy satisfecho y he disfrutado de hacerlo.”

