En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, la noche de eliminación tiene a todos los participantes al borde de la eliminación. Un solo error podría costarles la permanencia en la cocina, y es por eso que todos están dando lo mejor de sí para asegurar su lugar.

Leslie Stewart es una de las participantes que más ha trabajado para permanecer en la competencia. Tras ganar el primer plato de la noche, obtuvo el beneficio de contar con la ayuda del jurado invitado Javier Valdez por tres minutos.

Sin embargo, cuando llegó el turno de preparar el cuy con papas y fideos al horno, Leslie enfrentó su primer gran obstáculo. Al abrir el recipiente que contenía el cuy listo para cocinar, Leslie se mostró visiblemente afectada y se echó para atrás.

Con un suspiro, intentó tranquilizarse y seguir adelante, pero no pudo evitar confesar: “Me da cositas el cuy, lo como y me gusta, pero nunca lo he visto listo para cocinar”. Además, la participante reveló que, a pesar de su incomodidad con el cuy, “Yo he tenido hámster, ratones blancos de mascotas”, aunque aseguró que le gustaban mucho estos animales.

¿Podrá Leslie superar su aversión y cocinar el cuy correctamente para evitar la eliminación? ¡No te pierdas la próxima noche de eliminación de El Gran Chef Famosos!

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.