¡SE LO DIJO! El jurado Javier Masías no dejó pasar la oportunidad para RECALCARLE a Karina Borrero que sería una de las responsables de que Jose Miguel Argüelles sea eliminado de “El Gran Chef Famosos”. Todo se debería al reportaje que hace la periodista sobre los participantes.

Según la teoría del crítico, los concursantes que pasan por esta entrevista se ven en RIESGO de Eliminación. “¿Todos sabemos lo que pasó con Argüelles no? Reportaje y se fue de la competencia”, señaló.

Así que, en esa lógica, la próxima “víctima” sería Leyla Chihuán por haberle concedido una entrevista a Karina. “Listo, chau señora Chihuán. Buena suerte. A ti (Santiago Suárez) te despido igual, chao (…) Ojalá me equivoque, pero si no me equivoco pasa ella ”, aseveró Masías.

Este miércoles 10 de julio se vive una nueva noche en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. ¿Quiénes conseguirán salvarse de la Noche de Sentencia?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.