En El Gran Chef Famosos, Franco Cabrera y el Gringo Marcos han demostrado ser de los competidores más sólidos de la temporada, avanzando sin pasar por repechaje gracias a su buen desempeño. Pero hoy, una confusión en plena cocina pudo haberle costado caro a Franco.

Mientras preparaban uno de los platos de la noche, el chef invitado Agustín Jordán le indicó a Franco: “Cuando quieras sancochar el camote, córtalo en vertical para que la cocción sea rápida y pareja”.

Franco, sorprendido, respondió: “Es que mis compañeros me mandaron al desvío, les pregunté y me dijeron eso”, generando el comentario inmediato de Luciano Mazzetti: “A estas alturas la gente ya comienza a meterse cabe, así que tienes que estar atento”.

La situación se tornó aún más divertida cuando Franco miró al Gringo Marcos y dijo en tono de broma: “No creo que El Gringo Marcos me esté mandando al desvío para que él gane y yo no, no, no?”

¿Será que la amistad entre los participantes resistirá la presión de la competencia? ¿Qué más pasará en esta intensa temporada? ¡No te lo pierdas en El Gran Chef Famosos!

