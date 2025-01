En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, el PARÍS-BREST puso en aprietos a más de un participante. Esta vez, Diana Sánchez no ocultó su tristeza por su desempeño durante la noche. “Se me pasaron una que otra almendra entera, no me desagrada”, admitió sobre su postre.

Luego de esta primera opinión, Diana SE DESAHOGÓ. “Tengo que confesar que estoy MUY NERVIOSA y que a mí la parte de la repostería me pone MUY TENSA porque sé que no soy muy buena recordando ciertos pasos que se tienen que hacer en la repostería”, se lamentó.

Además, reconoció que le va mejor en otro tipo de platos. “A diferencia de en la comida que tú vas probando…acá (en la repostería) cometes un error y vas desde cero. Tengo problemas de memoria”, afirmó con tristeza.

