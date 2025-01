En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, las despedidas no dejan de llegar a la cocina. Esta vez, Diana Sánchez deberá DEJAR LA COCINA PARA SIEMPRE. “Esta ha sido no solo una experiencia de aprendizaje, ha sido una experiencia personal, regresar y conectarme…con gente que me quiere tanto”, confesó la finalista.

Además, no dejó de mencionar su estadía fuera de Perú. “Tanto tiempo fuera de mi país, regresar y recibir esa cantidad de amor, no tiene nombre, agradecida y orgullosa, decirle a toda la gente que AMO cada video, cada comentario cada cariño. Ha sido toda una experiencia regresar a Perú, conmovedora y maravillosa”, reveló Diana.

La competidora también agradeció al equipo detrás de cada episodio del programa gastronómico de Latina. “No saben la producción que tiene este programa. Personalmente, he tenido la bendición de trabajar en un montón de producciones y trabajar tan amicalmente. Es bien raro en tele, lo aprecio”, se despidió.

