En El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha, los nervios han tomado posesión de algunos participantes. Diana Sánchez despertó la preocupación de sus compañeros y los jurados, que no dudaron en hacerle seguimiento a su avance.

Uno de los famosos que se acercó a la estación de Diana fue Jota Benz. “¿Cómo vas?”, le preguntó a su amiga. “Atrasada”, respondió la competidora muerta de nervios. “¿Pero sí entiendes?”, intentó asegurarse Jota. “Creo que sí, he tenido que hacer nuevamente esto porque me salió muy liviano”, explicó Diana con los ojos tristes.

Anteriormente, Giacomo Bocchio alertó a Diana sobre algunos errores en su preparación y la participante decidió empezar de nuevo. Jota Benz hizo otras observaciones. “Esas son avellanas para el praliné…”, le aclaró Jota. Con tristeza, Diana se percató de que confundió las avellanas con las almendras.

Nelly Rossinelli también alertó a Diana sobre algunos problemas y le preguntó por sus avances. “Mal, no estoy siguiendo las indicaciones”, reconoció la competidora. Para Diana, la repostería no está entre sus aliadas. “Eso de ponerme límites (plazos para cada fase de una sola preparación), no va conmigo”, se lamentó Diana.

