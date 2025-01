Diana Sánchez se ubica entre una de las seis mejores participantes de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Y, en el inicio de la ronda semifinal, la concursante se mostró bastante CONFIADA en que llegará a la final y podría alzarse con el premio mayor.

El presentador José Peláez le preguntó directamente: “¿Imaginó llegar tan lejos en esta competencia?”. “Obvio, era obvio”, aseguró Diana. “Cuánta humildad”, respondió el conductor irónicamente.

Pero Diana Sánchez tenía una EXPLICACIÓN para su derroche de confianza. “Este 2025 tiene que ser mi año. Acá me tengo que llevar la Olla. Es el año de las Ollas Doradas. Esta temporada me la llevo porque me la llevo. No voy a estar viniendo acá por las puras. Segunda temporada, si no gano es una vergüenza”, confesó.

Este viernes 10 de enero inicia la súper ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los seis mejores participantes luchan por su pase a la ronda final de esta temporada y alzarse con la ansiada Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.