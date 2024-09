Diana Sanchez llamó a su querido amigo Zumba como su refuerzo en la decisiva noche de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. El conductor José Peláez aprovechó la presencia del bailarín para sacarle información sobre la participante.

Peláez le preguntó cómo fue el día que se conocieron y si Diana era una persona creída. Así que Zumba no se calló nada: “Diana no me hablaba porque decía: ‘eres medio rarito’. Ella no sabía que tengo déficit de atención e hiperactividad. Así que, bueno…”.

En ese momento Diana lo interrumpió y agregó: “Mi chancho es un ser extraño, es un alienígena. Pero es el ser más raro del mundo, y más bello de corazón. Es llorón”.



Este martes 10 de setiembre inicia un nuevo ciclo de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán para evitar la temida Noche de Desaprobados, ¿quién lo conseguirá?

