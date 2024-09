Diana Sánchez cometió terrible error con su carne, luego de no llevarla al abatidor antes de cortarla. Cuando Armando Machuca llegó a su estación, se percató de lo que estaba ocurriendo. “Hace un rato, yo estaba preguntándome por qué usted no tenía nada dorado y ahora lo entiendo”, mencionó bromeando.

Por su parte, Diana Sánchez intentó defenderse y excusarse por su error. “Yo seguí las instrucciones del maestro Giacomo y yo lo hice así”, anunció. Además, recalcó que todo eso lo hizo por cuestión de tiempo. “Si me pongo a hacer eso, no me va a salir nada. Yo realmente tengo que correr”, añadió.

Este lunes 2 de septiembre se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cuatro alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

