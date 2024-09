Diana Sánchez recibió su libreta de notas y cuando leyó las “recomendaciones” de Javier Masías, aseguró que el jurado le había hecho una carta de amor. Sin embargo, el crítico desmintió lo dicho por la participantes. “La mitomanía es una enfermedad que tiene que ver con la carencia de afecto, por cual algunos de ustedes van a recibir ayuda psicológica para afrontar este difícil desafío”, mencionó Masías, muy fiel a su estilo.

En el confesionario, Diana Sánchez entendió que el mensaje era para ella y no dudó en bromear con el tema. “¿Qué me ha dicho? ¿Ayuda, yo? ¿De quién?… No hablo sola”, expresó.

Este lunes 2 de septiembre se vive una noche más Noche en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Tres de los cuatro alumnos tendrá que ir a la temible Noche de Desaprobados, ¿quiénes será?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.