Diana Sánchez sorprendió A TODOS con su última confesión en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. La participante reveló que uno de los integrantes le da ¿clases privadas de cocina?

La concursante, en son de broma, aseguró: “Yo estoy lista porque obviamente Giacomo en la casa me entrena para todas las finales. Vamos a dejarlo así para que no haya envidia en el equipo. Ya me tiene entrenadita”.

Esta declaración provocó la risa del chef y de sus compañeros, quienes están acostumbrados a las bromas de Diana.

Este miércoles 15 de enero se vive la quinta noche de la ronda semifinal de “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes se enfrentan a un DIFÍCIL reto culinario, ¿quién sumará la mayor cantidad de puntos?

