Después de una ardua búsqueda por encontrar la bandeja, Leslie Stewart comenzó a indagar quiénes podrían ser los responsables de esta falta. Cuando la hallaron, comenzaron a buscar culpables.

“Esta yo me la he encontrado”, se defendió Ricky Trevitazo. La que no dudó en señalar a su compañero fue Canchita Centeno. “No fuimos nosotros, fue Ricky”, sentenció. “Este equipo no se hace responsable de las acciones que Ricky Trevitazo hace individualmente”, agregó.

Este jueves 28 de noviembre se vive la CUARTA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.