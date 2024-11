Ricky Trevitazo no quiere que su equipo pierda y hace todo lo posible para que salga adelante. Ante ello, no tuvo mejor idea que robar la bandeja del otro equipo. “Me he choreado de otra mesa”, le comentó a Joaquín Escobar.

“Esto es para documental de netflix”, comentó Diana Sánchez. “Me he choreado, para llenar. Tranquila, ni cuenta se han dado”, respondió Ricky, intentando calmar la situación.

Este jueves 28 de noviembre se vive la CUARTA NOCHE de competencia en “El Gran Chef Famosos, La Súper Revancha”. Los participantes de TODAS las temporadas buscarán alzarse con la Olla de Oro, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.