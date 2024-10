Carla Rueda, mejor conocida como Cotito, se convirtió este jueves en la ÚNICA alumna salvada de la Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”.

La participante tuvo un buen desempeño a lo largo de la jornada en la cocina de Latina Televisión. Obtuvo el mejor primer plato de la noche que le concedió, a su vez, la PRIMERA MEDALLA de la temporada.



Al conocer la noticia de su salvación, Cotito no dudó en festejar ante las cámaras. “Me salvé, me salvé”, dijo emocionada.

