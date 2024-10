Canchita Centeno sorprendió al revelar información de su vida privada en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. La alumna le confirmó a Armando Machuca que está cursando una carrera universitaria.

El conductor invitado parecía tener información que quería corroborar con su amiga de años. “Cancha, estás estudiando psicología”, le dijo el ex participante. “Sí, la gente no me cree”, confirmó la alumna.

Una vez en el confesionario, Canchita Centeno agregó: “Primero no me creían que había bajado de peso, y ahora no me creen que estudio, ¿qué concepto tienen de mí? Mi pasado no me define, soy una nueva Canchita, futura psicóloga”.



Este jueves 10 de octubre se vive una nueva Noche de Desaprobados en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por evitar la Noche de Expulsión, ¿quién lo conseguirá?

