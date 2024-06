¡MÁS QUE LISTA! Cint Gutierrez, más conocida como Cint G, regresó a la cocina de “El Gran Chef Famosos” por su Repechaje. La participante se mostró más que LISTA para llevarse la ansiada ‘Olla de Oro’.

En una conversación con Peláez, la cantante le confirmó que, fuera del set de televisión, ha estado mejorando su juego culinario. “Me fui al mercado a preparar mi ceviche, sobre todo a mejorar los cortes que era lo que me faltaba y que siempre fallo”, contó.

Pero no solo eso. Cint G también dejó un mensaje para todo el público: “Atención ‘chefcitos’ de todo el Perú y del mundo y de la galaxia entera. Cint G, la Reina de la Chicha Pop, ha venido a quedarse acá. Pero no solo a quedarse, sino también a alzar la ‘Olla de Oro’. Desde ahora manifestando. La Reina de la Chicha Pop no los va a decepcionar. La ‘Olla de Oro’ y la ‘Olla Pink’ para la Reina de la Chicha Pop. ¡Ayy, qué emoción!”.

Este martes 25 de junio inicia la ronda de Repechaje en “El Gran Chef Famosos”. Los seis participantes eliminados tendrán una última oportunidad de regresar a la competencia, ¿quiénes obtendrán un cupo?

