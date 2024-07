Ante la pregunta de Peláez, el jurado Javier Masías NO se calló nada y arremetió contra el desempeño de los participantes de “El Gran Chef Famosos”. El crítico gastronómico también aseguró que NO confía en la sazón de Cielo Torres.

El jurado precisó que, pese a escuchar que la cantante sabe cómo sabe este plato, no augura un buen resultado. “Por lo que ha dicho Cielo, que conoce el plato y lo come con alguna frecuencia, yo diría que ella. Pero ya no sé si poner mis caballos en ese lado de la ecuación porque cada vez que los pongo, me decepciona”, sentenció Masías.

Así que, en el confesionario, Cielo le envió un mensaje: “(Masías, eres un) Hombre de poca fe. Por favor, cree un poquito más en mí”.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

