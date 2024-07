¡NO LE GUSTÓ! Yaco Eskenazi quería amenizar la tensión dentro de la cocina de “El Gran Chef Famosos” y le pidió a su compañera Cielo Torres que deleite a todos los presentes con su interpretación de una canción de Juan Luis Guerra. Sin embargo, no hizo el pedido completo y CRITICÓ la elección de la artista.

Cielo se animó a cantar el éxito “Niágara en bicicleta” de Juan Luis Guerra, pero este no fue del agrado de Yaco. “Cielo, te pedí que cantes una de Juan Luis Guerra, pero de las románticas. No ‘El Niágara en bicicleta’. No es momento de cantar ‘El Niágara en bicicleta’”, se quejó.

Este comentario MOLESTÓ a Cielo, quien le respondió irónicamente: “Encima exigente este público. Para la próxima me das nombre y tonalidad de la canción para poder empezar a cantarla. Gracias”.

Este martes 09 de julio empieza una nueva ronda en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes luchan por su permanencia en el programa culinario de Latina Televisión. ¿Quiénes lo conseguirán?

