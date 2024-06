Cielo Torres NO soportó ver a Leyla Chihuán “apropiándose” del único abatidor que hay en la cocina de “El Gran Chef Famosos”. Por eso, la enfrentó y le pidió que comparta espacio para todas.

TE PUEDE INTERESAR | El Gran Chef Famosos RESUMEN: Cint G, Cielo Torres o Ivana Yturbe podrían ser eliminadas

En su conversación con Peláez, Cielo aseguró que “Leyla tiene un tema con el abatidor”. “Se cree guardiana del abatidor”, agregó el conductor de “El Gran Chef Famosos. “Ella se cree dueña del abatidor”, precisó Cielo.

Pero Leyla NO se quedó callada ante las acusaciones: “No me creo dueña, Cielo Torres (…) No Cielito lindo, no me creo la dueña. Es mío”.

Este jueves 13 de junio se vive la cuarta Noche de Sentencia en “El Gran Chef Famosos”. Los participantes dejarán su mejor sazón en sus platillos para evitar la Noche de Eliminación, ¿quién lo conseguirá?

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del portal web Latina Play y la app para dispositivos móviles de Latina.