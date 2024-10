Chapasa llamó a los paramédicos para atender su nuevo accidente en la cocina de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Pero, esta vez no por un corte de cuchillo, sino por un pinchazo con una espina de pescado.

“Una espina del pescado se ha metido a mi dedito, solamente me ha hecho un pequeño pinchazo. Me salió una gota de sangrecita, no hay más. Pero, por si acaso, para la contaminación cruzada mejor paramédico”, aseguró el actor de “Pituca sin Lucas”.



Este lunes 21 de octubre se vive la sexta Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Kukuli, Tito, Chapasa y Canchita se enfrentan en la cocina para evitar su eliminación, ¿qué sucederá?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

