Canchita Centeno le NEGÓ la ayuda a su compañera Kukuli Morante en el nuevo episodio de “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los desaprobados se dividieron en duplas, así que la locutora NO quería apoyar a sus rivales.

La actriz de “Pituca sin Lucas” tenía dudas de la correcta preparación del ají de cocona. “¿Se pela? ¿la cocona se pela para licuar?”, le consultó Kukuli a Canchita, pero ella simplemente respondió: “No lo sé, no lo sé Kuku”.

Eso indignó a la actriz, quien aseguró: “La Canchita no me quiere decir nada oye”. “Es envidia pura, ¿cómo no vas a saber si se pela o no? No quieres que avancemos”, añadió Tito Vega, su dupla en el primer plato de la noche.



Este lunes 21 de octubre se vive la sexta Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Kukuli, Tito, Chapasa y Canchita se enfrentan en la cocina para evitar su eliminación, ¿qué sucederá?

