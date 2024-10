José Peláez CONFIRMÓ que los alumnos ya expulsados de “El Gran Chef Famosos, La Academia” tendrán una ÚLTIMA oportunidad para regresar a la competencia culinaria de Latina Televisión.

“La segunda promoción de El Gran Chef Famosos: La Academia tendrá Ciclo Vacacional. No es una gran noticia porque el Ciclo Vacacional es lo más cercano al infierno que hemos vivido en esta cocina”, aseguró Peláez.

En esa misma línea, el presentador de “El Gran Chef” adelantó que serán seis noches “intensivas y sin descanso” a la que se enfrentarán los expulsados de La Academia. “Intentarán demostrar quiénes serán las 3 personas que deben regresar a esta cocina por una segunda oportunidad”, precisó.

Pero, el que NO se mostró nada confiado en las capacidades de los alumnos eliminados es el jurado Javier Masías. “Yo creo que, si no están preparados para esta cocina, no están preparados para nada”, sentenció el crítico gastronómico.



Este lunes 21 de octubre se vive la sexta Noche de Expulsión en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Kukuli, Tito, Chapasa y Canchita se enfrentan en la cocina para evitar su eliminación, ¿qué sucederá?

