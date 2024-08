Carlos Palma no quedó conforme con no escoger a Junior Silva como dupla, sino que también tomó la decisión de recalcarle que Gino Assereto es mucho mejor que él. “Junior, perdón por no elegirte, amigo”, comenzó diciendo mientras que el actor empezó a burlarse del comediante. “Ahí está pues, ahora ahórcate”, sentenció.

En ese preciso momento, Carlitos decidió constatar las habilidades de los dos personajes, resaltan que Gino Assereto sería mucho mejor cocinero que Junior Silva. “Pero Gino con una sola mano pica mejor que tú con las dos”, acotó.

Este miércoles 21 de agosto se vive el segundo día de vacacional en “El Gran Chef Famosos, La Academia”. Los participantes lucharán por un cupo para regresar a la competencia, ¿quienes lo conseguirán?

¿Dónde ver todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos”?

¡Latino! Todos los capítulos de “El Gran Chef Famosos” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También pueden verlo por medio del Latina.pe en ESTE enlace.